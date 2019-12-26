فطنة رجال أمن طرق بيشة تكشف شخصاً بحوزته 19 ألف حبة مخدرة

سُلّمت الحالة إلى "مكافحة المخدرات"

ضبط رجال أمن الطرق في مركز الصايرة بمحافظة بيشة، سائق سيارة من نوع تويوتا، بحوزته حوالي 19 ألف حبة مخدرة.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الصايرة، الواقع على طريق بيشة- الرين، استوقفوا مساء اليوم مركبة من نوع هايلوكس تويوتا.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على 19 ألف حبة مخدرة، وسُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات ببيشة لاستكمال الإجراءات اللازمة.