مسؤول مصري: نصيحة للحجاج.. السعودية تحظر الوجبات المعلبة والمغلفة

للحفاظ على الصحة العامة

حذَّر باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية المصرية، الحجاج المصريين المسافرين إلى السعودية لأداء الحج العام الحالي من أخذ أي وجبات معلبة أو مغلفة داخل حقائب السفر تجنبًا لأي مشاكل بسبب أن السلطات السعودية تحظر ذلك بشكل رسمي، وللحفاظ على الصحة العامة.

ووفق موقع "مصراوي"، وجّه "السيسي" بعض الإرشادات والنصائح للحجاج، منها: ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية السعودية بالدرجة الأولى، وتناول الوجبات والمشروبات بشكل معيّن، والتحرك بحذر، والبُعد عن مناطق الزحام قدر الإمكان، واصطحاب المظلة "الشمسية" تجنبًا لأشعة الشمس المباشرة.

ووجّه الحجاج بالمتابعة المستمرة مع المشرف أو المطوف طوال الرحلة خلال الموسم، والحصول على المعلومات الكافية، وتطبيق تعليماته؛ كونه يمتلك القدرة أكثر، وعلى دراية بكل تفاصيل الحج، ومداخل ومخارج السعودية، وتنفيذ تعليمات الذهاب والمغادرة للحرم من أجل الحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.

كما وجَّه الحجاج بضرورة التوجُّه مباشرة إلى البعثة الطبية أو الطبيب المباشر حال الإجهاد أو الشعور بالتعب، إضافة إلى اصطحاب "شنطة" صغيرة للاستخدام، وحفظ ما يريد فيها، خاصة الدواء الخاص بالحاج المريض، مع تناول شرب الماء باستمرار.