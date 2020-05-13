العراق يسجل 119 إصابة و3وفيات جديدة بكورونا

ارتفعت حالات الوفاة إلى 115حالة والاصابات3032 اصابة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 3032 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جُديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 115 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فحص 4183 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 136640.

كما سجلت الوزارة 63 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي داخل الدولة 1966 حالة.