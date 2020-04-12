مصادر "سبق": تغييرات إدارية بمستشفى صامطة بينها المدير بعد إصابات بكورونا

تكليف عدد من القيادات

كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرارات بتكليف عدد من القيادات في مستشفى صامطة العام جنوب منطقة جازان، الذي شهد إصابات في عدد من منسوبيه بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩.

وبيّنت المصادر أن عددًا من القرارات قد صدرت، ومن بينها تكليف أحمد متنبك مديرًا لمستشفى صامطة، وتكليف مديرة لإدارة مكافحة العدوى، ومدير جديد لإدارة التمريض، ومدير للإدارة الطبية.

وبيّنت المصادر أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية، وعاملَي نظافة بالمستشفى العام بالمحافظة، وممرض يعمل بمستشفى حكومي بمنطقة عسير.

وكانت مصادر لـ"سبق" قد كشفت عن أن الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من بينها ممرضتان بمستوصف خاص بمحافظة صبيا؛ تم إغلاقه احترازيًّا، وأصبح إجمالي الحالات المصابة بمنطقة جازان وفق إعلانات الصحة ٢٣ حالة.