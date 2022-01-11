"الخريجي" في ذمة الله

تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.
ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:
عبدالله الخريجي/ 0533338778
سلطان الخريجي/ 0533337887
فهد الخريجي/ 0544940699
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جامع الجوهرة البابطين:
تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.
ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:
عبدالله الخريجي/ 0533338778
سلطان الخريجي/ 0533337887
فهد الخريجي/ 0544940699
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جامع الجوهرة البابطين:
https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6