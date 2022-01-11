"الخريجي" في ذمة الله

تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، و‎ستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

‏‎ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:

عبدالله الخريجي/ 0533338778

سلطان الخريجي/ 0533337887

فهد الخريجي/ 0544940699

إنا لله وإنا إليه راجعون.

جامع الجوهرة البابطين:

‏https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6