بوادر لانفراج أزمة إغلاق الملاعب المكشوفة بالعاصمة المقدسة

عمليات للصيانة والإنارة بعدما استمر إغلاقها أكثر من عام

استبشر أهالي العاصمة المقدسة بأعمال الصيانة والتهيئة التي قامت بها أمانة العاصمة المقدسة لعدد من الملاعب الخاضعة لإشرافها؛ آملين في انفراج أزمة إغلاق الملاعب المكشوفة وإعادة الإنارة لها بعد مضيّ ما يقارب السنة على إغلاقها.

ونفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري -ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل- صيانة ونظافة وري المزروعات وقص النجيل الطبيعي، وزراعة 20 ألف زهرة بممشى الإسكان وميدان الخنساء وحديقة الشرائع 11.

وقامت ‫بصيانة ملعب وساحة العسيلة ونظافة وري المزروعات وتشكيل الشجيرات وقص النجيل الطبيعي في حديقة التوتية بالنوارية.

‏وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تطوير المناطق الخضراء لتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتجميل وعمارة البيئة من خلال استمرارية أعمال الصيانة الدورية.

وكان أهالي العاصمة المقدسة قد ناشدوا -عبر "سبق"- أمين العاصمة المقدسة بإعادة الإضاءة للملاعب في مخططاتها بعد قطع الإنارة عنها.