مدرب الأخضر "رينارد": إصابة "المالكي" أثرت علينا أمام اليابان

أكد أن الأهم تمسك المنتخب بالصدارة

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من اليابان "2-0" بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 "المجموعة الثانية": إن إصابة لاعب الأخضر عبد الإله المالكي خسارة كبرى، ويبدو أنه سيغيب لفترة طويلة.



وداهمت الإصابة المالكي ركبته، منتصف الشوط الأول في مباراة اليابان، أجبرته على مغادرة الملعب.



وسيخضع المالكي لفحص طبي على موضع إصابته بالركبة فور عودته إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.



ووصف "رينارد" مباراة الأخضر واليابان بالصعبة، وأن الأخير استحق الفوز.



وأضاف: "نعلم جيدًا أن المنافسة لا زالت شرسة بين ثلاثي المقدمة، كما حدث في التصفيات الماضية، لكن لا زلنا في صدارة مجموعتنا".