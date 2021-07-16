تسمم وحلاقة وشمس.. "حج آمن" دليل توعوي من "صحي الرياض الأول"

فيما أطلق "حزمة مبادرات" بمواقع التواصل وحملات ميدانية لخلق بيئة آمنة

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، دليلاً توعوياً إلكترونياً بعنوان "حجٍ آمن"؛ والذي يهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج.

وأوضح "التجمع الأول" أن الدليل احتوى على رسائل صحية أساسية في الحج، منها النظافة اليومية وأثرها على صحة الحاج، كما حذر من خطورة التسمم الغذائي والإجهاد الحراري "ضربات الشمس"، وأهمية الاحتياطات الواجب اتباعها عند الحلاقة.

جاء ذلك من منطلق حرص "التجمع الأول" على سلامة الحجاج وزيادة وعيهم لتأدية مناسكهم بسهولة ويُسر؛ في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بالإجراءات الوقائية التي تسهم في التصدي لجائحة كورونا.

يُذكر أن "التجمع الأول" أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.