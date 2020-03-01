الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء بسبب "كورونا"

حذر جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي انتر ميلان يوم الأحد من أن موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يواجه خطر الإلغاء إذا ما استمر تأجيل مزيد من المباريات بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وتأجلت خمس مباريات كان من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الحالي خلف أبواب مغلقة في مناطق تأثرت بانتشار الفيروس ومن بينها مباراة انتر ميلان في ملعب يوفنتوس والتي كانت مقررة يوم الأحد، وتأكد وجود أكثر من 1100 حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا إلى جانب وفاة 29 شخصاً بسبب العدوى كذلك.

ونقلت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عن ماروتا قوله رداً على سؤال حول إمكانية عدم اكتمال موسم البطولة: إذا ما تم تأجيل مزيد من المباريات سنواجه هذا التهديد بعدم اكتمال مباريات الموسم.

وقال ماروتا عن تأجيل بعض المباريات وعدم تأجيل مباريات أخرى: توازن البطولة تغير. إنها بطولة مشوهة. عليك التفكير فقط في الإصابات والإيقافات وهناك أيضاً الجانب النفسي عندما تنظر إلى ترتيب الفرق.



وبسبب تأجيل مباراتين لانتر ميلان صاحب المركز الثالث تراجع الفريق بفارق ثماني نقاط خلف لاتسيو المتصدر والذي لعب مباراتين وفاز بهما خلال نفس الفترة. وكانت مباراتا لاتسيو خارج أرضه أمام جنوى وعلى أرضه أمام بولونيا في مناطق لم تتأثر بالفيروس، وأضاف ماروتا: أشعر بقلق بشأن مباراة انتر ميلان أمام ساسولو المقررة الأحد المقبل. كيف نتعامل مع الموقف. لا يمكننا اللعب خلف أبواب مغلقة لأنه سيكون من العبث اللجوء لإجراء في أسبوع لم نطبقه في الأسبوع السابق. لا أرى حلاً لذلك.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن باولو دال بينتو رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قوله: ماروتا يمثل مصالح انتر ميلان وأنا أحمي المصلحة العامة لجميع أطراف دوري الدرجة الأولى التي للأسف تعاني من تضارب المصالح الخاصة بكل فريق بشكل يومي.

وأضاف دال بينتو: واجبي هو الدفاع عن الدوري وصورته في أنحاء العالم، بث مباريات في ملاعب خالية من الجمهور لن يصب في صالح البلاد.



ومن المفترض أن تستمر مباريات موسم الدوري الإيطالي حتى 24 مايو المقبل بينما تنطلق مباريات بطولة أوروبا 2020 في 12 يونيو التالي.