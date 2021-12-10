9 مناطق على موعد مع الأمطار الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة بدءاً من الأربعاء القادم حتى يوم السبت.



وقال المركز: "من ‫الأربعاء القادم إلى السبت أمطار على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وأجزائهما الساحلية، كما تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية".