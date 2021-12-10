9 مناطق على موعد مع الأمطار الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة بدءاً من الأربعاء القادم حتى يوم السبت.

وقال المركز: "من ‫الأربعاء القادم إلى السبت أمطار على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وأجزائهما الساحلية، كما تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية".

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

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10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:24 PM

9 مناطق على موعد مع الأمطار الأربعاء المقبل

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة بدءاً من الأربعاء القادم حتى يوم السبت.

وقال المركز: "من ‫الأربعاء القادم إلى السبت أمطار على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وأجزائهما الساحلية، كما تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية".

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