"الصحة" تعلن تسجيل 3941  إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى  154233

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 03:32 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3941  إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى  154233

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .

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