"الصحة" تعلن تسجيل 3941  إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى  154233

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .
وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 154233 حالة .
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .
وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة .