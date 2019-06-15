مقتل 44 من ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظتَي الحديدة والبيضاء

بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم وفي مواجهات مع الجيش الوطني اليمني

قُتل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة- غربي البلاد، بينما قُتل أربعة عناصر أيضاً بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء- وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قُتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصراً من الميليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف؛ وجرح عشرات آخرين.

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15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 12:45 PM

بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم وفي مواجهات مع الجيش الوطني اليمني

مقتل 44 من ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظتَي الحديدة والبيضاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

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قُتل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة- غربي البلاد، بينما قُتل أربعة عناصر أيضاً بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء- وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قُتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصراً من الميليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف؛ وجرح عشرات آخرين.

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