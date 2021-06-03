خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 4640 إصابة جديدة و166 وفاة بكورونا

طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و692468 بعد تسجيل 4640 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88940 بعد تسجيل 166 وفاة.