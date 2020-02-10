"صحة الشرقية": إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات جديدة

أكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات

أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.

وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

صحة الشرقية فيروس كورونا القديم

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 05:39 PM

أكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات

"صحة الشرقية": إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات جديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.

وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

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