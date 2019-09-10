رئيس "نزاهة" يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لتعزيز التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال مكافحة الفساد

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"مازن بن إبراهيم الكهموس، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بالمملكة العربية السعودية الدكتور آدم بوبوكوس، والوفد المرافق له.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من الجانبين وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال الوقاية من الفساد.

ووقع رئيس الهيئة، مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة العربية السعودية، في إطار تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة المتضمن التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة لتوفير إطار للتعاون بين الهيئة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال الوقاية من الفساد، وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة ذات الصلة الداخلة ضمن نطاق اختصاصهما.

وقد حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، والنائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.