"العساكر" يحفز ويثني على الجنود المرابطين ورجال الأمن وأبطال الصحة

أشاد بجهودهم في خدمة وطنهم

بث مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، مجموعة من الدعوات الصادقة وجهها للجنود المرابطين بالحدود ورجال الأمن وأبطال وزارة الصحة الذين يسهرون الليالي من أجل أمن وصحة وسلامة الناس، واصفاً الجميع بالتفاني والإتقان للدفاع عن الوطن وأمنه.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، تعود في كل آخر ساعة من يوم الجمعة أسبوعياً بثها تحرياً للاستجابة وجاء فيها: "اللهم انصر من رابطوا على الحد الجنوبي دفاعاً عن وطنهم وأمنهم".



وأضاف "العساكر"، "ووفّق من قاموا بمهام الأمن والصحة بعزيمة وتفانٍ وإتقان"، مختتماً تغريدته بالدعاء للمرضى وللوطن بالأمن قائلًا: "اللهم اشف مرضى المسلمين

‏واحفظ بلادنا يا رب العالمين".