وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرضا عددًا من الموضوعات المشتركة وعلى رأسها تداعيات كورونا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.