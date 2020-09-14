"الطاقة الذرية" تفتش منشأة نووية إيرانية

فريق الوكالة يصل طهران بعد أيام قليلة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أنها ستجري تفتيشًا لموقع إيراني ثانٍ يشتبه في أنه منشأة نووية.

وبين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن الزيارة الثانية لمفتشي الوكالة ستحصل بعد أيام قليلة، وفقاً لـ"الحرة".

وذكر "غروسي" على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة، أن صدور النتائج يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين، أو بين شهرين وثلاثة أشهر.

وأضاف أن العينات التي أخذت من الموقع الأول أرسلت إلى مختبر.

وجرت عملية التفتيش الأولى مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري.

وكان الأطراف المعنيون بالاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والذين يحاولون إنقاذه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، مارسوا ضغوطًا لكي تسمح إيران للوكالة بزيارة الموقعين.

وفي نهاية أغسطس، حصلت الوكالة على موافقة إيران لتفتيش الموقعين اللذين قد يكونان شهدا نشاطات نووية غير معلنة من قبل طهران في مطلع الألفية.