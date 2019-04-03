الباحة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ حياة طفلة من اضطرابات في التنفس

نفّذه مناوبو مركز صحي معشوقة كانت حالتها حرجة وفاقدة للوعي

أسهم -بفضل الله- فريق الطوارئ المناوب في مركز صحي معشوقة في منطقة الباحة، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة أشهر؛ حيث تم استقبال الحالة وكانت حرجة، وهي عبارة عن اضطراب شديد في التنفس مع فقدان للوعي، وتم فحص العلامات الحيوية، وتقديم الإسعافات الأولية لها؛ من خلال فتح الوريد وتركيب محلول الرنجر.

وتم -بحمد الله- إفاقتها داخل المركز، ومن ثم نقلها سريعًا لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إسعافها حتى اسقرار حالتها بفضل الله.