تسجيل 1010 حالات شفاء جديدة من "كورونا"

إجمالي عدد المتعافين يتجاوز 81 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1010 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز 81 ألف حالة في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض.