تسجيل 1010 حالات شفاء جديدة من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1010 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة: ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز 81 ألف حالة في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
إجمالي عدد المتعافين يتجاوز 81 ألف شخص
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1010 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة: ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز 81 ألف حالة في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض.