مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

لامرأة تبلغ من العمر 48 عاماً جاءت من إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً نُقلت إلى المستشفى، أمس السبت، بعد أن جاءت من إيطاليا.

وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار.. بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمّى وسعال ووهن عام".

فيروس كورونا الجديد مولدوفا

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 11:57 AM

لامرأة تبلغ من العمر 48 عاماً جاءت من إيطاليا

مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً نُقلت إلى المستشفى، أمس السبت، بعد أن جاءت من إيطاليا.

وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار.. بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمّى وسعال ووهن عام".

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فيروس كورونا الجديد مولدوفا

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