تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.."أمانة مكة" تُصدِر أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونياً

لتسهيل منحها لمَن صدرت لهم الأوامر وأتمتة الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله القاضي بأن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل تاريخ الأمر الملكي رقم 20562 في 2 /6 /1434 وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين.. وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص باستحداث نظام إلكتروني يعمل في مسار مقنن آلياً لإصدار الوثائق. وبالفعل أصدرت الأمانة أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونياً.

وأوضحت مستشار أمين العاصمة المقدسة المهندسة ريهاف بنت محمد الشريف، بأن أمانة العاصمة المقدسة بدأت بالتنسيق مع كتابة العدل لإفراغ المنح البلدية إلكترونياً التي خصصت لمستحقيها مسبقاً، حيث بدأ العمل بدراسة وتحليل للإجراءات المتبعة في السابق ثم تمكنا من بناء نظام إلكتروني يبدأ منذ بداية إدخال البيانات من المكتب الهندسي والتدقيق والمراجعة من قبل الإدارة العامة للأراضي والمنح ثم يتم اعتمادها من قبل أمين العاصمة المقدسة إلكترونياً، وترسل الوثائق الإلكترونية لكاتب العدل لإصدار الصكوك ويتم إرسال رسالة نصية على جوال المواطنين المسجل.





من جانبه، أكد مدير عام الأراضي والمنح المهندس أيمن مطر أن توجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، تأتي لتسهيل عملية منح الوثائق والصكوك لمن صدرت لهم تلك الأوامر وأتمتة الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي للأمانة.

وأضاف أن العملية سارت بشكل صحيح ومحكم ومن ثم إدراجها في المحافظ إلكترونياً بنظام المعلومات الوطني.