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قال: هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.. موثوقية إمداداتنا 99.8%

رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.

وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%