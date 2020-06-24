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دعا إلى الحد من التدهور البيئي من خلال التوعية المستمرة

عرعر.. "فيصل بن خالد" يُدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية.



جاء ذلك بحضور رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة.



ونوّه أمير المنطقة إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها، من خلال رؤية المملكة 2030؛ حيث تم تطوير الأنظمة والتشريعات وفرض المزيد من الغرامات على العابثين والمخالفين، واستحداث الشرطة البيئية التي تراقب تطبيق الأنظمة.



ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الجميع لإنجاح مبادرة البصمة البيئية بالصورة النموذجية المثلى من خلال التنسيق في مرحلة التخطيط والتكامل في مراحل التنفيذ والمتابعة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - والحفاظ على البيئة بمنطقة الحدود الشمالية وتنميتها بما يجعلها آمنة وصحية بشكل مستدام، بإذن الله.



وأهاب بالشركات والمؤسسات "غير الربحية" ذات الصلة والروابط البيئية للإسهام وأفراد المجتمع، في الحد من التدهور البيئي من خلال التوعية المستمرة بأسباب التنمية البيئية وحمايتها ومخاطر تدهورها، وبالتوقف عن الصيد الجائر، ورمي المخلفات وقطع الأشجار.



يذكر أن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية، تتيح للجهات ذات العلاقة وجميع المهتمين والمتطوعين بالشأن البيئي تقديم اقتراحاتهم، إضافة للمتابعة المستمرة لجميع مشاريع المبادرة في المنطقة (التأهيل البيئي - استثمار المحميات التوعية البيئية - مراقبة تطبيق المعايير البيئية - مراقبة تطبيق المبادرات - الرعي والصيد).



وتضم المكتبة الرقمية لهواة التصوير ناديًا إلكترونيًا يستعرضون فيه إبداعاتهم الفنية في التصوير، والتعبير عن قضايا البيئة ومكنوناتها في مختلف المجالات "الكواكب والنجوم - تاريخ الأرض - الصقور- الكمأ (الفقع) - الفياض والروضات - المخيمات والأمطار- التنوع الأحيائي".



كما تتضمن المنصة معلومات عن أهم المحميات في المنطقة، وقسمًا للبيانات المفتوحة.