"صحة عسير" توزع 7 آلاف منشور خلال فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

دشنه "الشريف" بمول الراشد تحت شعار "التركيز على الوقاية من الانتحار"

نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، دشن مستشار المدير العام المهندس حسن الشريف، مساء أمس، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية ٢٠١٩ تحت شعار "التركيز على الوقاية من الانتحار" والذي نفذه مستشفى الصحة النفسية بأبها بمجمع الراشد مول بحضور مدير مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير حسين آل هتيلة.

وفي التفاصيل، افتتح "الشريف" فور وصوله المعرض المصاحب واستمع إلى شرح مفصل من المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها المهندس علي القحطاني عن أركان المعرض والتي شملت الاستشارات النفسية الطبية وأعراض التوحد للأطفال، وركن الاستشارات الأسرية، وركن قسم علم النفس الإكلينيكي، وركن قسم التمريض، وركن قسم التغذية، وركن التوعية الصحية وركن الصيدلية والمشورة الدوائية، والركن الخاص بالأطفال للرسم والتلوين.

بعد ذلك، كرّم المهندس حسن الشريف المشاركين في المعرض وهم إدارة مكافحة المخدرات ومركز فكر وإبداع وجمعية رواد العطاء والرعاة الإعلاميين لرعايتهم المتميزة للفعاليات، كما تم تكريم شريك النجاح مجمع الراشد مول.

وأوضح المشرف العام على المستشفى أنه تم خلال المعرض توزيع ما يزيد على ٧ آلاف منشور من كتيبات طبية ومطويات وبرشورات توعوية وتثقيفية على الزوار والحضور وهو الهدف الذي كان يطمح إليه المستشفى بالوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع وهو ما تحقق بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

وأشار إلى أن العيادات الطبية النفسية والاجتماعية استقبلت ما يزيد على ١٣٢ حالة للجنسين ما بين استشارات طبية ونفسية ومشكلات أسرية تولى الرد والإجابة عنها استشاريون نفسيون متخصصون واختصاصيون نفسيون واجتماعيون، وجرى تحويل عدد من الحالات لمراجعة العيادات بالمستشفى، كما قام قسم التمريض باستقبال ما يزيد على ٦٨٠ زائرًا لقياس الضغط والسكري والعلامات الحيوية وجرى تقديم النصائح الطبية لكل زائر.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، إنه جرى خلال الفعاليات إقامة محاضرات ولقاءات مع الأهالي والزوار تحدث خلالها الاختصاصي أول في علم النفس الإكلينيكي علي أبو حكمة، عن عددٍ من المحاور من أهمها، أهمية قضاء الوقت مع الأبناء، والثواب والعقاب في التربية، واستخدام التقنية الحديثة في التربية والتوعية عن “التنمر الإلكتروني”، واحترام خصوصية المراهق، وتغذية الثقة بالنفس ودور ذلك في التربية، وتهيئة الطفل الناشئ، وتربية الناشئ على احترام من حوله والتي تنمي احترامه لذاته.

ولفت "آل شايع" إلى أن المتحدثين تطرقوا إلى أعراض الانتحار والاكتئاب والقلق والاضطراب الوجداني، وأثر التعنيف وسوء المعاملة على دماغ المراهق، والاضطرابات الشائعة في سن الناشئة، والعادات المجتمعية الإيجابية والسلبية في حياة الناشئة، وعدد من الموضوعات الأخرى.