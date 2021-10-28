بالفيديو.. مفتي كوسوفا: زيارة "آل الشيخ" فرصة لتعزيز حلول محاربة الإرهاب

أكد أن شعبنا لن ينسى ما قدمت السعودية عندما وقعت الحرب بيننا وبين الميليشيات الصربية

قال رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفو الشيخ نعيم ترفانا: إن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لدولة كوسوفا ستكون تاريخية, مشيرًا إلى أن البرنامج الذي سيوقع مع الوزارة سيكون فرصة كبيرة لمحاربة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وأضاف "ترفانا": أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني، وزيارة الوزير شرف كبير لنا، نستطيع أن نقول يوم تاريخي لدولة كوسوفا. وأستغل هذه الفرصة أمامكم بشكر حكومة المملكة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، والشعب السعودي الشقيق على ما قدموا لنا من مساعدات للشعب للكوسوفي.

وأضاف "ترفانا": الشعب الكوسوفي لن ينسوا أبداً ما قدمت السعودية قبل عشرين عاماً عندما وقعت الحرب بيننا وبين الميليشيات الصربية، والدعم والتأييد المستمر من المملكة العربية السعودية الذي تلقيناه ونحن ندعوا الله أن يجزيهم خير الجزاء.

وعن البرنامج التنفيذي الذي سيوقع بين البلدين قال "ترفانا": إنها فرصة كبيرة للمشيخة لكي تكون هناك استراتيجية مشتركة بين وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية والمشيخة الإسلامية في كوسوفا، وبُعد النظر حتى نحارب كل من أراد تسييس صورة الإسلام في أي بلد، وسنحارب ذلك، وهذه المذكرة ستكون نواة خير بإذن الله من أجل غد مشرق وآمن.