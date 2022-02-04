"النقل" تنفذ حزمة من أعمال السلامة على طرقها خلال يناير الماضي

بهدف رفع مستوى السلامة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يناير الماضي، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتضمنت الأعمال والمشروعات المنفذة، تحسين (8) تقاطعات وإنارة (22) تقاطعاً بالطاقة الشمسية، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (43) كيلومترًا، إضافة إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها (المعدنية والخرسانية والدورانية) بطول (38) كيلومترًا، وتنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي (7700) وحدة، مع تركيب وصيانة (609) لوحات تحذيرية وإرشادية.



يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.