البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط

عمل متعمّد وممنهج يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية

أدانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط؛ في عمل متعمد وممنهج يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من شأنها حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدةً بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وتمكّنها من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.