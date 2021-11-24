بعضها من الصين وباكستان.. أمريكا تدرج 27 شركة أجنبية ضمن القائمة السوداء

اعتبرتها تعرض الأمن القومي لها للخطر

‬أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، 27 شركة أجنبية في قائمة الكيانات القانونية، التي تتعارض مع سياسة أمنها القومي.

وأوضحت الوزارة أن القائمة تشمل على وجه الخصوص شركات من الصين واليابان وسنغافورة وباكستان.

وأضافت أن القائمة أضافت المنظمات التي شاركت أو معرضة لخطر التورط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من ناحيتها، ذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، أن الوزارة ملتزمة باستخدام ضوابط التصدير بشكل فعال لحماية الأمن القومي الأمريكي.