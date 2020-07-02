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لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً

بالأسماء ..منح 152 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 152 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.



وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:



إبراهيم حسن حسين العليلي المالكي، إبراهيم علي عبده حزيمي،إبراهيم عوض محمد آل مطير الراشدي ، أحمد إبراهيم سليمان النمله، أحمد سيف خضر الحبلاني العنزي،أحمد عايض سمران الميمونى المطيري أحمد علي حسين الغزال، أحمد فرحان فريح الطلوحي العنزي، أحمد محمد أحمد قارش هزازي، أحمد محمد صالح الجزيري، أسامة صالح يوسف المقرن،أفراح هادي علي جعفري، أحلام سعد محمد السلمي العنزي، باسم صالح محمد الحجاج القرني، بدر محسن حمد آل مهدي، بسام مبارك حميد اليوبي، بندر غريب غالي العضيله المطيري، تركي راجح محمد السعدي،تركي عبدالعزيز علي المحمود،تولين رباح خضر بن مبروك البلادي،جمعان ناصر مسفر الحسني الزهراني،جوري نواف وارد دخيل الله الذيابي الرشيدي،حاتم محمد مطر ملاح العماوي الحازمي،حاكم نايف عواض الميموني المطيري،حسن سالم ناشر ال عاطف القحطاني،حسين علي حسن ال عاصي القحطاني،حسين عيضه هادي ال دغمان الحايك،حظيه محمد عبدالله عقيلي،حكيمه طنف عبيد الحزيمي العتيبي،خالد علي مبارك الحازمي الحربي،خليفة إبراهيم سعد المتعب،خوله علي علي آل دهيم،ربيع بخيت حمد آل ربيع الدوسري،رهام عبدالله محمد الناصر،ريان راجح محمد آل دريس السبعي،ريم شايع مشعان العمري الحربي،زهره سعيد علي الحنتوش الغامدي،سالم أحمد علي سالم ، سامي سعد عبدالله آل درع القحطاني، سامي مبارك عبدالمحسن الصبيعي الحربي، سعد عبدالله سالم بن حمدان، سعود محمد سواد الغرابي الحربي،سعود هادي ناصر الحفياني القحطاني، سعيدة داحش محمد خبراني، سلطان فيصل هادي المصارير الدوسري، سلطان مبارك أحمد الفزيعي،سلطان مطلق عبدالله العذيبي، سلمى عثمان محمد باجعفر،شالح عوض عبدالله الشبعان ال الحارث،شايع عيسى محمد ال قاسم الدوسري،صالح خالد صالح القصيبي، صالح عبدالرحمن احمد الحريري الزهراني، صالح عبدالله صالح سواء ، صفية علي أحمد الفردي،عادل على عبدالله طواشي،عامر احمد علي آل عضاهن عسيري،عايض سعيد جرمان ال قنفذ القحطاني،عبدالحكيم عميرة عماير المرعشي،عبدالرحمن عبدالله طويرش الطويرش العلي،عبدالرحمن محمد يحي زينبي،عبدالسلام عبدالرحمن عبدالله الكلثمي الشهري،عبدالعزيز إبراهيم محمد بن دوخي،عبدالعزيز حسن سالم المحياوي الجهني،عبدالعزيز عبدالله عبدالله غزاوي قيسي،عبدالعزيز عبدالله معيض بن عبود القحطاني،عبدالله أحمد مغرم آل محمد العمري،عبدالله حسن عبدالله الطلاليع الشهري،عبدالله حسين عبدالله الشهراني،عبدالله خالد كركز الشريفي الشمري،عبدالله سويعد مساعد الرفاعي،عبدالله عايض قرطان محمد آل فطيح،عبدالله عيد نافع البشري،عبدالله فهد عبدالله الفلاحي،عبدالله مازن حسين قاروب،عبدالله محمد علي مزهر عسيري،عبدالله محمد محمد علي عواجي،عبدالله منصور حسن عسكر،عبدالله ناصر عبدالله التويلي،عبدالملك عبدالله مناحي آل سكبان الحارثي،عدنان عائد بركه الهبداني العنزي،عزيز علي عبدالله شراحيلى،عزيزه مناحي محمد الفو يه الشهراني،عطا بندر فجر السلمي العنزي،علي احمد إبراهيم أحمد صبياني،علي عبدالله علي آل حاصل عسيري،علي بن محمد بن علي جراح،علي مروان علي الزامل السليم،علي مسفر علي آل مقرح القحطاني،عمر عباد حامد السرحاني القرشي،عيسى محمد حيان آل مسعود القحطاني،غرام نزار ناصر بنتن،فاطمه محمد صالح الجزيري، فايز دخيل فايز المجمعي السبيعي، فايز عامر علي ال مركوز الشهري، فهد جبران عبدالله القحطاني،فهد مطيله صباح الطميشان الشراري،فهد يحي هادي الاصغري الريثي،فواز صالح يحيى حريصي،فيصل ذئب علي كليب القحطاني، قمراء مجرى بن جخدب العلياني،لمياء محمد سليمان الدخيل، ماجد سالم هبيران الجعفري الشمري، ماجد محمد أحمد السوداني، مازن عبدالله عبدالرحمن البقيلي الهذلي، مازن محمد صالح مقبول المقبول، مالك عبدالله عيسى خرمي، ماهر نفل عبدالعزيز الخمعلي العنزي، متعب عايد حامد الوابصي البلوي،محسن عائض شايع ال فطيح،محسنه حسين أحمد آل شيبان اليامي،محمد احمد سعد العلوي الزهراني، محمد سلمان علي الماضي، محمد سليم رباح السحيمي الحربي، محمد عبدالله سليمان السلامة، محمد عبدالله محمد الشدي، محمد عبدالله محمد المنبهي الشهراني، محمد عطية صالح العمري الزهراني، محمد علي أحمد أبوعلة، محمد مهيدل مدهوس الغنامي، محمد يحيى جبران الودعاني، محمد يحيى سالم بدوي اليامي، مزا عويضه ذئب القحطاني، مسعد سعيد سعدي العضيلة المطيري، مسفر جارالله صالح آل البيد اليامي، مضاوي درهوم كليب الشيباني، معيض صالح جلعد آل مغدي القحطاني،معيض عصام محمد آل جمعان الحارثي، ملهي حسين صالح بالحارث اليامي، ممدوح عبدالله نويشي البشري الحربي، ممدوح علي محمد الرمثي الشهراني،منال عبدالله عواد الهذيل ،مهند شعيل مرفوع الجامعي السلمي، ميعاد مفلح سعيد آل عايض الشهراني،ناصر حصين مسفر آل هدام الدوسري،ن اصر عبدالله أحمد آل مرعي الشهري،ناصر عيد زين العمري،ناصر مهدي علي آل عمر،نايف محمد عبيد الجمهور الهاجري،نجيب محمد يوسف الهاجري، نهاية معيض علي ال حديله الشهري،نواف البشري الأدغم الرمالي الشمري، نواف ذاكر شليبيط الذيابي العتيبي، نورة محمد فهيد الجابر المري،هذال عموش هذال المكاحله السبيعي،هندى غازي سالم العصيمي العتيبي، ياسر علي جبران كريري، يحيى علي موسى خبراني ،يحيى محمد يحيى الدرسي، يحيى محمد علي آل مشنى، يوسف صالح سالم الجويبري البلوي، يوسف عبدالعزيز عبدالرحمن العبيسي، يوسف مسفر ناصر آل مغدي القحطاني.