حجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة

حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في المحافظة.
كما نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.بلدية ينبع ينبع جولات رقابية
نفّذتها بلدية المحافظة على المحلات والمطاعم وطبقت لائحة الجزاءات
حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في المحافظة.
كما نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.