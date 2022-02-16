تحديثٌ ثوري لـ"ويندوز 11" يأتي لك بتطبيقات "أندرويد".. يمكنك تفعيله بتلك الطريقة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن طرحها تحديثًا ثوريًّا لنظام تشغيل "ويندوز 11"، الذي يأتي لأول مرة بتطبيقات "أندرويد" على الحواسيب الشخصية والمحمولة.

ويقدم تحديث "ويندوز 11" متجر "أمازون آب ستور"، الذي يحتوي على نحو ألف تطبيق من تطبيقات أندرويد الشهيرة، والذي يخلق نوعًا من التناغم بين الكمبيوتر والهاتف الذكي.

وتقدم الترقية أيضًا تحسينات لنظام التشغيل، تتجاوز دعم تطبيقات "أندرويد"، حيث تتضمن كذلك ميزات جديدة لشريط المهام لمستخدم تقنية الاجتماعات "تيمز"، لإمكانية كتم المكالمات أو مشاركة أي نافذة بسرعة.

ويمكن للتحديث أيضًا أن يُظهر التاريخ والوقت الآن على شاشة ثانية أيضًا، بينما يعرض مكون شريط المهام الخاص بأداة الطقس معلومات مباشرة.

وقامت "مايكروسوفت" أيضًا بتجديد برنامج "ميديا بلاير" مع التركيز على مكتبة موسيقى "كاملة الميزات"؛ بينما يقدم برنامج "نوت باد" واجهة معاد صياغتها مع الوضع المظلم وقوائم أبسط وميزات مثل التراجع متعدد المستويات.

ويمكن تحميل التحديث الجديد لنظام "ويندوز 11" من خلال الدخول إلى إعدادات النظام، وتحميل أحدث تحديثاته، أو زيارة موقع "مايكروسوفت" وتحميل أحدث تحديثات "ويندوز 11".