كفاءة وتميز وابتكار.. هنا حصاد وزارة العدل في 5 سنوات

تطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية وتفعيل خدمات

أصدرت وزارة العدل تقريراً عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال عديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.

وبيّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسّسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصّص، وتحقيق مزيدٍ من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل عديد من الإجراءات.

كما جاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.

وتضمن التقرير التحول الرقمي لعديدٍ من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.

ورصد التقرير أبرز الأرقام التي سجلتها المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشّنتها الوزارة خلال فترة التقرير.

وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ تم التعامل مع 99% منها إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام الورق أو حضور المستفيدين.

وفيما يخص قطاع التوثيق، شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.

وسجل قطاع المصالحة عديداً من الإنجازات؛ حيث قدمت منصة تراضي التي دُشنت أخيراً خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يومياً، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت تقرير "الرؤية والأثر" عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf.