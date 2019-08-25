الحريري: سقوط الطائرتَيْن الإسرائيليتَيْن في بيروت خرقٌ لسيادتنا

قال: تهديدٌ للاستقرار الإقليمي وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر

وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ سقوط طائرتَي استطلاع إسرائيليتيْن فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه اعتداءٌ مكشوفٌ على السيادة اللبنانية، وخرقٌ صريحٌ للقرار 1701.

وقال تعليقاً على الاعتداء: إنه سيبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب؛ لتحديد الخطوات المقبلة، ولا سيما أن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليقٍ كثيفٍ لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكّل تهديداً للاستقرار الإقليمي، ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيدٍ من التوتر.

ووفق صحيفة "النهار" المحلية، ختم الرئيس الحريري؛ قائلاً: "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمّل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأيّ مخططات معادية تهدّد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".