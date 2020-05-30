حمام الدماء مستمر.. شاحنة تصرع قائد مركبة بطريق العرضيات - المخواة

تعثر ازدواجية الطريق يزيد من آلام سالكيه ومطالبات مستمرة بالحل

تُوفي مواطن في حادث مروري مروّع، أمس الجمعة، في محافظة العرضيات على الطريق الذي يربط محافظة العرضيات بالمخواة.

في التفاصيل، وقع حادث اصطدام شاحنة بمركبة من نوع كامري بطريق العرضيات – المخواة؛ أدى إلى وفاة قائد المركبة على الفور.

جديرٌ بالذكر أن نزيف الدماء بغزارة مازال مستمراً على الطريق الذي تعثرت ازدواجيته لسنوات والذي تعمل به إدارتا النقل بمنطقتَي الباحة ومكة المكرّمة وسط مطالبات مستمرة بالانتهاء من ازدواجيته لإيقاف حمامات الدماء.