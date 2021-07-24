"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

قالت إن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.



وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.