فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء في مديرية السجون برتبة "جندي"

ابتداءً من يوم السبت الساعة الـ 10 صباحاً

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة "جندي" للعنصر النسائي.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول سيتم ابتداءً من يوم السبت الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 4/ 7/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 9/ 7/ 1443هـ عبر منصة (أبشر – وتوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa