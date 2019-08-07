"بنتن" يرحّب بحجاج أمريكا اللاتينية ويؤكد: الحج بلا شعارات

قال: الفريضة عظيمة تؤكد معنى المساواة في الزي والتوجه والعبادة

استقبل وزير الحج الدكتور محمد بنتن، حجاج أمريكا اللاتينية، الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لهذا العام، عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.

وأوضح "بنتن" خلال اللقاء، أن الحج لا شعارات فيه، ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية؛ باعتباره الفريضة العظيمة التي تؤكد معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.

ونوّه بما تُقدمه حكومة خادم الحريمين الشريفين من جهد، وما توفره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.