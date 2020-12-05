"أمن الطرق" ينبّه: إغلاق طريق "طريف-القريات" بسبب الأمطار

في الاتجاهين وبشكل مؤقت أمام حركة الشاحنات.. هطولات غزيرة

وجّه "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "طريف-القريات"، مفاده إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين، أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة.


وقال "أمن الطرق": يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظاً على سلامتهم.

أمن الطرق طريق طريف القريات

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05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 04:06 PM

في الاتجاهين وبشكل مؤقت أمام حركة الشاحنات.. هطولات غزيرة

"أمن الطرق" ينبّه: إغلاق طريق "طريف-القريات" بسبب الأمطار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "طريف-القريات"، مفاده إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين، أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة.


وقال "أمن الطرق": يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظاً على سلامتهم.

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أمن الطرق طريق طريف القريات

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