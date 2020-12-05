"أمن الطرق" ينبّه: إغلاق طريق "طريف-القريات" بسبب الأمطار

وجّه "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "طريف-القريات"، مفاده إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين، أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة.
أمن الطرق
طريق طريف القريات
وقال "أمن الطرق": يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظاً على سلامتهم.
في الاتجاهين وبشكل مؤقت أمام حركة الشاحنات.. هطولات غزيرة
وجّه "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "طريف-القريات"، مفاده إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين، أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة.
وقال "أمن الطرق": يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظاً على سلامتهم.