"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

أدّت العملية إلى مقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 03:22 PM

أدّت العملية إلى مقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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