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أدّت العملية إلى مقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

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أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.