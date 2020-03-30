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إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 35 حالة

ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.