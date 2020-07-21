ترشيح 4097 طالبًا وطالبة للقبول بجامعة بيشة للعام المقبل

في مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس.. خلال موعد أقصاه 2 ذي الحجة

أعلنت جامعة بيشة، اليوم الثلاثاء، أسماء 4097 مرشحًا ومرشحة للقبول في مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441-1442هـ، عبر منصة القبول الإلكتروني.



وذكرت الجامعة أنه سيتاح للمرشحين تأكيد القبول خلال موعد أقصاه الخميس 2 / 12 / 1441هـ، قبل أن يتم إعلان المقبولين في المرحلة الأولى بشكل نهائي السبت المقبل.



وهنّأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي المرشحين والمرشحات وأولياء أمورهم، مباركاً لهم القبول في الجامعة ليبدؤوا معها رحلة جديدة لطلب العلم والمعرفة؛ ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، وليسهموا بشكل فعال في دعم برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، داعياً إلى بذل المزيد من الجدّ والالتزام خلال دراستهم، لتحقيق النجاح والتفوق.



وأضاف: القبول الإلكتروني لهذا العام اتسم بالسهولة والمرونة وفق منظومة إلكترونية تم تجهيزها للتيسير على المتقدمين والمتقدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة، ونشكر فرق العمل بعمادة القبول والتسجيل التي عملت طوال الفترة الماضية للإِشراف على عمليات التسجيل والرد على استفسارات وأسئلة المتقدمين، سواء عبر الوسائط الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية.