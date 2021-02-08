"نائب أمير الشرقية" يطلع على جهود الأمانة لمكافحة جائحة "كورونا"

شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بالمنشآت ومعاقبة المخالفين

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

واطلع الأمير أحمد على جهود الأمانة لمكافحة جائحة كورونا، وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والعمل على التأكد من تطبيقها في كافة منشآت القطاع الخاص، وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة.

من جانبه قدم المهندس فهد الجبير الشكر والعرفان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على متابعتهما لأعمال وأنشطة الأمانة وحرصهما على سلامة الناس .

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 02:37 PM

شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بالمنشآت ومعاقبة المخالفين

"نائب أمير الشرقية" يطلع على جهود الأمانة لمكافحة جائحة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

واطلع الأمير أحمد على جهود الأمانة لمكافحة جائحة كورونا، وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والعمل على التأكد من تطبيقها في كافة منشآت القطاع الخاص، وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة.

من جانبه قدم المهندس فهد الجبير الشكر والعرفان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على متابعتهما لأعمال وأنشطة الأمانة وحرصهما على سلامة الناس .

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نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

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