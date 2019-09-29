دورة للنساء عن "المخطوطات التاريخية" بـ"ترميم" بالرياض

تنطلق 8 صفر .. وتستمر 3 أيام.. ضمن مشروع تمكين المرأة

يُنظّم مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية؛ أحد مراكز التميز العلمي، والتابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" دورة مخصصة للنساء من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها هي الأولى من نوعها في مبادئ ترميم المخطوطات والمواد التاريخية، وذلك في مقر المركز بحي المعذر بالعاصمة الرياض.

وتهدف "الدورة التدريبية" التي سيحاضر فيها خبيران في العمليات الفنية للمصادر التاريخية، وتنطلق يوم الثامن من شهر صفر المقبل؛ إلى دعم تجربة النساء في هذا المجال، وجذب أُخريات للدخول إليه، والتدرب على التعامل الأمثل مع المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة في عمليات صوْن المواد التاريخية وفق منهج علمي حديث، والتعرف على المواد التقليدية التي كُتبت عليها المصادر التاريخية قديمًا (البردى، والرًق، والورق) وتركيباتها الكيميائية، واستخداماتها والأصباغ والأحبار القديمة، والتعرف على الأمراض المختلفة التي تصيب المخطوطات، وكيفية التعامل مع كل مرض بما يناسبه، كما أن الدورة تشمل جانبًا تطبيقيًا لعمليات الصيانة الفنية.

وقال نائب مدير مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "ترميم"، خبير الترميم، عبد الرحمن بن سعود البيز: "هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها في المملكة، وفي استيعابها للشابات، وتُعد خطوة من ضمن ما تسعى إليه الدارة من أجل تبنّي مسارات جديدة لتمكين المرأة في السعودية من الإسهام في التنمية الكبيرة والواسعة للمجتمع".

ووصف هذه الدورة التي تمتد لثلاثة أيام فقط تقديرًا للظروف الوظيفية للمشاركات؛ بأنها استثمار في مجال جديد للمرأة يُعد مستقبلاً زاهرًا في ظل ندرة المتخصصين المؤهلين.

وأضاف: "تندرج الدورة التدريبية تحت مشروع تمكين المرأة الذي يفتح مساحات وظيفية لها ويؤهلها لذلك، كما تُؤسس هذه الدورة من جانب آخر لنواة من المرممات السعوديات، وتستهدف بصفة عامة النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبصفة خاصة الإداريات والموظفات في الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالوثائق والأوراق القديمة والمخطوطات، وموظفات الأرشيفات الورقية، وطالبات أقسام التاريخ والمكتبات.

وأشار نائب مدير" ترميم" إلى أن المركز الذي يعد من مراكز التميز العلمي على مستوى المملكة العربية السعودية؛ لديه القدرة الاستيعابية والفنية للتدريب بأحدث الطرق، فضلاً عن البيئة المواتية لمثل هذه الدورات المتخصصة والمخصصة، ولديه الاستطاعة على تنظيم هذه الدورة التدريبية لأكثر من مرة في العام.

وقال: "تستهدف دورة ترميم المخطوطات والمواد التاريخية المشتغلات على الوثائق والمخطوطات والأوراق والملفات القديمة من المديرات والموظفات، وطالبات قسمي التاريخ والمكتبات والعاملات في الأرشيفات الورقية عمومًا في مختلف الأجهزة العامة والخاصة، والراغبات في دخول مجال الترميم والتعامل مع المواد الكيمياوية والأجهزة التقنية في هذا المجال؛ حيث سيتم إطلاعهن على أحدث التطورات في هذين الجانبين وما يناسب منها للأمراض التي تصاب بها الوثائق والمخطوطات المدونة في البردي والرق والورق".