وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

استعرضا تطورات "كورونا" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وتم خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل معه واحتواء تداعياته.