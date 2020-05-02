776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت شفاء 98 حالة والإجمالي 1534 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 01:50 PM

وزارة الصحة أعلنت شفاء 98 حالة والإجمالي 1534 متعافياً

776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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