"أرفى" و"سواعد" توقعان اتفاقية لإقامة برامج لذوي الإعاقة ومصابي التصلب بالشرقية

وقعت جمعية "أرفى للتصلب المتعدد" بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة، بهدف التعاون في إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية والاجتماعية التي تخدم مستفيدي الجمعيتين.



وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: "جمعية سواعد تمارس العمل الخيري، وتهدف دومًا إلى إنماء المجتمع، وترحب دومًا بالشراكات المجتمعية التي تخدم الأشخاص المعنيين، وهذا ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، على أن يكون للقطاع الربحي فعالية أكبر في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".



وأضاف "الهاجري": "نساهم في جمعية سواعد في تفعيل جميع الأيام العالمية التي تخص الإعاقة بشكل عام، ونعمل دوما على إبراز هذه الأيام العالمية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية إسهاماً منا، وواجب علينا لخدمة هذه الفئة".



وقالت المدير التنفيذي لجميعة أرفى للتصلب المتعدد ريما العتيبي: "نسعى دوما إلى تطوير ودعم أطر التفاهم لدى كل الأطراف لتعزيز العلاقات من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك، والقيام بواجبات وخدمة مرضى التصلب المتعدد في المملكة، وتحقيق سبل التعاون".



وأضافت "العتيبي": "حريصون على أن تكون جمعية أرفى لها أيادٍ ممدودة مع جميع الجهات لخدمة مرضى التصلب المتعدد، ودعمهم، والتعاون مع الجمعيات المعنية لتوفير وتقديم سبل الراحة لهم، سواء عن طريق علاج أو نقل أو صيانة كراسي متحركة من خلال التعاون مع جمعية سواعد".