بالصور .. "الشؤون الإسلامية" تقيم حفل الإفطار السنوي بأكبر مركز إسلامي بالبلقان

بحضور مفتي البوسنة والهرسك وسفير المملكة وجمع من العلماء والسفراء

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي بسراييفو، والذي يعد أكبر مركز إسلامي بدول البلقان، حفل الإفطار السنوي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله المؤمنة، ومفتي البوسنة والهرسك الشيخ الدكتور حسين كافازوفتش.

وتفصيلاً، حضر حفل الإفطار الذي أُقيم بمقر الضيافة بقاعة مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو،عدد من سفراء الدول الإسلامية والعلماء والشخصيات الإسلامية، إلى جانب موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، وتبادل الجميع التهاني بالشهر الكريم رافعين أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يديم على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ الأمن والسلامة والإيمان، منوهين بما تقدمه المملكة من أعمال جليلة مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم منها إنشاء هذا المركز الكبير الذي يعد معلمًا بارزًا وشاهدًا على ما تقدمه السعودية لمسلمي البلقان.

يُشار إلى أن هذه الفعاليات والبرامج تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وذلك لتأكيد رسالة الوزارة التي تهدف إلى التواصل مع قيادات العمل الإسلامي تحقيقًا لرسالة المملكة العربية السعودية السامية لخدمة الإسلام والمسلمين.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة دول البلقان، وقد افتتحه خادم الحرمين الشريفين، ورئيس البوسنة والهرسك السابق "علي عزت بيقوفيتش" في عام 2006م، ويضم عددًا من المرافق، من أهمها الجامع الذي يتسع لأكثر من 5000 مصلٍ، إلى جانب قاعات محاضرات ومكتبة علمية كبيرة، وصالات رياضية، ووحدة للحاسب الآلي، ومعامل لتعليم اللغة العربية، ويتبع للمركز فصول لتعليم اللغة العربية في مدن "موستار" و"ترافينيك".

ويرأس مجلس الأمناء للمركز الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث تشرف الوزارة على أعماله وبرامجه المتنوعة والتي تحظى بإشادة واسعة من مختلف القيادات الإسلامية في دول البلقان، حيث حاز المركز العام الماضي "وسام مدينة سراييفو"، الذي يعد إنجازًا جديدًا للمملكة؛ منح من مجلس محافظة سراييفو في جمهورية البوسنة والهرسك، نظير ما يقدمه المركز من إسهام ودعم في التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية لمواطني البوسنة والهرسك.