الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت"

أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.

وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.

وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.