الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت"

أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.
وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.

وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.

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02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 08:44 PM

الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.
وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.

وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.

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