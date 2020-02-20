كوريا الجنوبية تلزم 2.5 مليون مواطن بالتزام منازلهم خشية تفشي "كورونا"

ارتفاع حصيلة المصابين إلى 104

نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الخميس)، أن "عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا الجديد".

وارتفع العدد الكلي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 104 أشخاص، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أجلت في وقت سابق اليوم عددًا من مواطنيها من سفينة أميرة الماس السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس كورونا على متنها.